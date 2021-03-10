Можно ли назвать совпадением тот факт, что как только в Евросоюзе стали рассматривать вопрос сертификации российской противоковидной вакцины «Спутник V», тут же в западной прессе пошла самая настоящая волна дискредитирующих эту вакцину материалов? Отличаются, как впрочем и обычно в таких случаях, русофобские издания Германии, а также Британии и США, которые сами никакого отношения и к Евросоюзу-то не имеют. Свои «пять копеек» в эту антироссийскую кампанию решила внести и Украина, у которой своего голоса нет, зато есть директивы западных «партнёров», которые говорящие головы в Киеве и призваны озвучивать.

Некоторое время назад в украинских СМИ стали появляться ролики, в которых телеведущие заявляли буквально следующее: «Да лучше бензин себе вколоть, чем российскую вакцину». Отличился и сам президент, заявивший, что российская вакцина «Спутник V» якобы не прошла необходимых клинических испытаний, а потому Украина ни закупать, ни производить её не намерена. Это по-настоящему удивительное заявление Владимира Зеленского прозвучало через несколько дней после того, как авторитетный западный журнал Lancet опубликовал материал об успешном завершении клинических испытаний «Спутника» и эффективности его на уровне почти 92%. При этом сама Украина закупила вакцину «Ковишилд» у Индии, которая (вакцина) не прошла не то что третьего, а даже второго этапа испытаний.

Говоря о российской вакцине, Зеленский заявил, что «украинский народ не кролики, чтобы на них испытывать не прошедшую клинических тестов вакцину». А после покупки индийской вакцины выяснилось, что власти Украины всё-таки видят в народе тех самых «подопытных кроликов».

Теперь, чтобы хоть как-то оправдаться перед согражданами, в Киеве и начинают транслировать откровенные фейки и небылицы о российском «Спутнике V». Налицо откровенный «корпоративный» заказ, когда на российскую вакцину коллективный Запад и его марионетки попытаются вешать всех собак.

При этом за спиной у тех, кто уже распространяет ложь о «Спутнике V», стоят западные спецслужбы. Основная их задача ясна – дискредитация «Спутника», а также учёных института Гамалеи, которые первыми в мире создали вакцину, эффективную против COVID-19. Ведь на сегодняшний день уже более 3 десятков стран мира подписали с РФ и Фондом прямых инвестиций соглашения о поставках вакцины, а также о её производстве на собственных мощностях. Западные спецслужбы «напрягает» тот факт, что заказчиками выступают и страны, которые в тех же Вашингтоне и Лондоне давно привыкли рассматривать исключительно в качестве сателлитов. А «сателлиты» вдруг взяли и показали, что готовы защищать собственные интересы, а не бездеятельно наблюдать за тем, как пандемия захлестывает их с головой. Отдельные страны Евросоюза решили не ждать коллективного решения, а заказать вакцину у РФ самостоятельно. Это Венгрия, Словакия и Италия. Причём итальянские партнёры подписали соглашение в РФПИ о производстве «Спутника V».

Для западных спецслужб такое развитие событий как кость в горле. Вот и пытаются принимать меры, исходя из собственного понимания того, как действовать в таких случаях. А меры у них, по сути, одни – провокации, фейки и попытки притягивать домыслы за уши, выдавая их за чистую монету.

В этой связи дезинформационная волна, которая направлена против российской вакцины от коронавируса, — очередной ход по сдерживанию России. Ведь Западу в противном случае придётся объясняться перед своими собственными согражданами, почему в их СМИ пишут об «отсталой России, стране-бензоколонке, кровавом режиме», а Россия при этом создаёт по-настоящему прорывную вакцину, спасая при этом людей фактически по всему миру и предлагая кооперацию в борьбе с новой инфекцией.

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Фото voron-news.ru