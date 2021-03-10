Решение российского правительства об отмене удаленки для пожилых людей старше 65 лет прокомментировали в Воронежском областном правительстве.

Соответствующий документ, подписанный Михаилом Мишустиным, был опубликован 9 марта на портале правовой информации.

«Вести Воронеж» опубликовали комментарий региональных властей на действия федерального центра. В принципе, ничего особенного в данном комментарии нет, лишь подтверждена констатация самого факта:

– Пока оперштаб двигается в логике имеющихся полномочий. Дальнейшие действия будут предприниматься, исходя из ситуации, которая сложится к 1 апреля, и понимания, в каких полномочиях может действовать регион.

В самому же постановлении правительства говорится, что перевод пожилых сотрудников предприятий после начала следующего месяца носит рекомендательный характер.