Пожертвование на лекарство для воронежского мальчика, страдающего редким генетическим заболеванием, сделает мэр областного центра Вадим Кстенин.

Об этом он сообщил на совещании в горадминистрации 9 марта.

Напомним, что диагноз «спинальная мышечная атрофия» (СМА) поставлен мальчику из Воронежа годовалому Арсению Лихачеву. Стоимость лекарства в виде укола равняется 150 миллионов рублей.

– Мы с вами уже помогали ранее в сборах на лечение детей с таким заболеванием, — сказал на совещании Вадим Кстенин. — И было бы несправедливо обойти вниманием этого ребёнка. Я принял решение поучаствовать в этом. К вам и вашим подчинённым обращаюсь с просьбой – кто желает это сделать, могут также написать заявление о пожертвовании.

Неделю назад оказать помощь маленькому Арсению призвал губернатор Воронежской области Александр Гусев.

Фото из Instagram Арсения Лихачёва