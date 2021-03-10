Мэр Воронежа пожертвует деньги на лекарство для Арсения Лихачева со СМА
Пожертвование на лекарство для воронежского мальчика, страдающего редким генетическим заболеванием, сделает мэр областного центра Вадим Кстенин.
Об этом он сообщил на совещании в горадминистрации 9 марта.
Напомним, что диагноз «спинальная мышечная атрофия» (СМА) поставлен мальчику из Воронежа годовалому Арсению Лихачеву. Стоимость лекарства в виде укола равняется 150 миллионов рублей.
– Мы с вами уже помогали ранее в сборах на лечение детей с таким заболеванием, — сказал на совещании Вадим Кстенин. — И было бы несправедливо обойти вниманием этого ребёнка. Я принял решение поучаствовать в этом. К вам и вашим подчинённым обращаюсь с просьбой – кто желает это сделать, могут также написать заявление о пожертвовании.
Неделю назад оказать помощь маленькому Арсению призвал губернатор Воронежской области Александр Гусев.
Фото из Instagram Арсения Лихачёва
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