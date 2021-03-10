Перечень возможных мест скопления паводковых и ливневых вод в Воронеже определён постановлением горадминистрации.

Всего в списке 74 зоны: в Левобережном — 31, в Коминтерновском районе — 9, в Советском — 15, в Ленинском — 15, а также 4 места в Центральном районе.

Обозначенные в документе места находятся на постоянном контроле Единой диспетчерской службы г. Воронежа во взаимодействии с ответственными организациями и управами районов.

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