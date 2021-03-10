За первых два месяца 2021 года экспорт сельскохозяйственной продукции из Воронежской области достиг 80 миллионов долларов.

Как сообщает «Коммерсант», регион на 4 процента опережает прошлогоднюю динамику и занял 11 место в России.

Из заработанной суммы 30 миллионов долларов пришлось на пшеницу (42% от общего объема экспорта). 30% — масложировая продукция, 14% — готовая продукция и 11 процентов – все остальное.

В тройку самых популярных экспортных продуктов вошли пшеница. Подсолнечное масло и жмыхи.

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