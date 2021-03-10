Экспорт сельхозпродукции из Воронежской области за два месяца составил 80 миллионов долларов
За первых два месяца 2021 года экспорт сельскохозяйственной продукции из Воронежской области достиг 80 миллионов долларов.
Как сообщает «Коммерсант», регион на 4 процента опережает прошлогоднюю динамику и занял 11 место в России.
Из заработанной суммы 30 миллионов долларов пришлось на пшеницу (42% от общего объема экспорта). 30% — масложировая продукция, 14% — готовая продукция и 11 процентов – все остальное.
В тройку самых популярных экспортных продуктов вошли пшеница. Подсолнечное масло и жмыхи.
Фото pixbay.com
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