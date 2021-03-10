44-летний житель Воронежа задержан по подозрению в убийстве. Преступление произошло в ночь на 8 марта на улице Ватутина.

По данным полиции, в гости к знакомой женщине пришел 38-летний мужчина. Они выпили, после чего поругались. Хозяйка потребовала от друга уйти из ее дома, но мужчина отказался. Тогда женщина позвала своего знакомого соседа и попросила выпроводить гостя.

Мужчина ушел, но потом вернулся. Сосед вышел с «неуходящим» знакомым на улицу. В результате пьяной разборки мужчина ударил гостя ножом в грудь. Мужчина скончался на месте. В момент убийства на балконе своего дома находился участковый уполномоченный. Полицейский позвонил в дежурную часть. Вскоре прибыл наряд и забрал подозреваемого.

Возбуждено уголовное дело за убийство. Подозреваемого отправили в СИЗО.