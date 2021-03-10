Продюсер ледового шоу Илья Авербух рассказала в Воронеже, как будет праздновать 17 марта день рождения своей молодой супруги Лизы.

После прошедшего в Воронеже шоу «Ледниковый период» 6 марта на встрече с местной прессой Авербух порассказал, что они с супругой не очень любят большие и шумные компании. Поэтому день рождения проведут вдвоем.

Напомним, что Авербух привез в Воронеж известных участников новой программы. Жители и гости города смогли посмотреть катания на льду таких спортсменов и известных актеров, как Ольга Кузьмина и Александр Энберт, Яна Хохлова и Вячеслав Чепурченко, а также известные фигуристы Мария Петрова и Алексей Тихонов, Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин, Роман Костомаров, Алексей Ягудин, Оксана Домнина и Максим Шабалин.

Фото скриншот видео «7 дней»