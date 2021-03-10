Программу мероприятий на Масленицу обнародовали 10 марта в мэрии Воронежа.

В городских парках Центральном и «Алых парусах» 13-14 марта с 11 до 17 часов будут работать фотозоны арт-объектов «Встреча весны». Там же состоятся розыгрыши призов.

В городских клубах в эти же дни состоятся разнообразные тематические и развлекательные программы. Подробнее можно посмотреть здесь.

В районах Воронежа на открытых площадках также пройдут тематические праздник.

Так, возле ТЦ «Максимир» 13 марта состоятся мероприятие «Широкая Масленица» с играми, конкурсами, забавами. Аналогичное праздник «Сударыня Масленица» состоится 14 марта на открытой площадке у сцены по адресу Бульвар Победы, 23б. В программе праздничная торговля, конкурсная программа, спортивные забавы, игровые площадки.

В Центральном районе 14 марта в сквере ДК «Железнодорожников» (ул. Никитинская, 1) пройдет праздник «Широкая масленица». В программе культурно-досугового мероприятия концертные номера и игровая программа.

Более подробную программу того, что состоится на Масленицу в городе можно посмотреть здесь.

Фото pixbay.com