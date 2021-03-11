Компания СЗ «Выбор-Север» Александра Цыбаня не захотела просто так платить штраф в 750 тысяч рублей за снос старого воронежского хлебозавода. Строители решили обжаловать наказание в суде.

Ранее СЗ «Выбор-Север» признали виновной в нарушении законодательства об объектах культурного наследия и оштрафовали в суде на 750 тысяч рублей. Здание «Хлебозавода №1» было признано 4 декабря объектом культурного наследия. А днем позже на финальную стадию вышли работы по сносу этого самого объекта.

Ранее «Выбор» обжаловал в арбитражном суде решение Управления по охране объектов культурного наследия Воронежской области. Строители просят признать документ незаконным.

Из-за сноса хлебозавода также было возбуждено уголовное дело, а прокуратура возбудила несколько административных дел в отношении начальства «Выбора», а заодно и в отношении чиновников Управления по охране объектов культурного наследия.