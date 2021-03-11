В соответствии с учебным планом в артиллерийской бригаде, дислоцированной в Тамбовской области, с 24 февраля студенты военного учебного центра, обучающиеся на факультете ПММ, математическом и экономическом факультетах университета, проходят стажировку в должностях командиров взводов.

Как отметил начальник кафедры ракетных войск и артиллерии ВУЦ полковник Александр Валило, в ходе стажировки студенты приобретают навыки и умения в исполнении обязанностей по должностному предназначению и систематизируют знания, полученные в ходе обучения в военном учебном центре применительно к деятельности воинской части.

«Стажировка необходима для привития будущим офицерам первичного звена командирских и организаторских качеств, практического применения полученных теоретических знаний, для более успешной акклиматизации лейтенантов в реальных условиях», – подчеркнул полковник Валило.

Руководство ВУЦ придает огромное значение войсковой практике своих студентов. По возвращении будущих офицеров в родной университет полученный опыт организации боевой подготовки в воинских частях анализируется, после чего вносятся необходимые коррективы в учебный процесс.

Кафедра ракетных войск и артиллерии военного учебного центра при ВГУ осуществляет подготовку специалистов по следующим направлениям: командир огневого взвода, командир взвода управления артиллерийской батареи, командир миномётного взвода. Ее выпускники проходят службу в различных гарнизонах от Калининграда до Дальнего Востока.

В этом году военный учебный цент при ВГУ готовится принять в свои ряды 60 первокурсников – будущих артиллеристов по специальностям: экономическая безопасность (экономический факультет), информационно- аналитические системы безопасности (математический факультет), компьютерная безопасность (факультеты ПММ и ФКН).