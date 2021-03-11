Сегодня в управе Ленинского района под председательством первого заместителя руководителя управы района по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству Ивана Молоканова состоялось очередное заседание административной комиссии, на котором рассмотрено 22 протокола об административных правонарушениях.

Основные статьи, по которым были совершены правонарушения, рассмотрены на комиссии согласно закону Воронежской области от 31.12.2003 № 74-ОЗ «Об административных правонарушениях на территории Воронежской области»: 12 — административных дел касались нарушения правил благоустройства, 8 — торговли в неустановленных местах, еще два -за нарушение правил размещения временных объектов и за организацию снежных свалок в не установленных для этих целей местах.

Кроме того, вынесено 430 постановлений о привлечении к административной ответственности за размещение транспортного средства на платной парковке без внесения платы, предусмотренное ст. 33.2 Закона Воронежской области от 31.12.2003 № 74-ОЗ «Об административных правонарушениях на территории Воронежской области».

По результатам рассмотрения наложено штрафов на общую сумму 721 000 рублей.

Напомним, административная комиссия при управе Ленинского района работает с июня 2010г. и в своей деятельности руководствуется законом Воронежской области № 74-ОЗ «Об административных правонарушениях на территории Воронежской области».