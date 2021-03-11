Почти 300 тысяч рублей сэкономили власти Воронежа на строительстве велодорожки и тротуара в микрорайоне Шилово.

Об этом стали после проведения конкурса 11 марта. Первоначально было запланировано потратить на строительство объекта 9,8 миллионов рублей. Участники конкурса снизили стартовую цену 9, 48 миллионов рублей.

Победила в аукционе компания из Воронежа «Строительное управление 777», которая сотрудничает с районными администрациям региона и управами Воронежа.

Подрядчик до 31 июля должен проложить тротуар, разметить велодорожку, сделать бордюр, заменить люки и создать парковку для 7 велосипедов.