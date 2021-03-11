К участию волонтеров в политике призвал лидер партии, Президент Владимир Путин

По итогам первого заседания федерального оргкомитета предварительного голосования «Единой России», которое прошло 10 марта, его председателем утвержден сенатор, один из основателей партии, Александр Карелин.

«В состав федерального оргкомитета от партии вошли представители регионов, нашего молодежного движения, юристы, эксперты в сфере IT-технологий. Мы сейчас говорим про партийную квоту. Но для нас важно, чтобы внешних, непартийных экспертов и общественников в оргкомитете было больше, чем самих партийцев», — отметил секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

Александр Карелин в свою очередь пояснил, что и федеральный, и региональные оргкомитеты предварительного голосования будут состоять из 17 человек. Больше половины из них — представители добровольческих организаций и общественники.

«Коллеги предварительно проработают [кандидатуры] и предложат тех, кто войдет в федеральный оргкомитет и, соответственно, это же требование мы транслируем на региональные оргкомитеты. Мы рады тому, что добровольцы расширят состязательность, усилят ее и сделают предварительное голосование еще более острым и менее предсказуемым», — сказал Александр Карелин.

Сами волонтеры, в свою очередь, подтвердили готовность участвовать в организации предварительного голосования «Единой России». Свои кандидатуры они представят до 15 марта, отметила координатор федерального штаба Всероссийской акции взаимопомощи «Мы Вместе» Мария Якунчикова.

Она поблагодарила «Единую Россию» за поддержку в условиях пандемии и напомнила, что ранее Президент России Владимир Путин во время встречи с активистами движения «Мы Вместе» поддержал идею об участии волонтеров в политике. Добровольцев эта идея заинтересовала.

«Те волонтеры, которые занимаются помощью людям, в первую очередь идут помогать, их приоритеты не меняются. Но участие в политической жизни поможет им расширить свои возможности помощи людям», — отметила Мария Якунчикова.

Секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак в свою очередь заявил, что партия готова помогать волонтерам консультациями по участию в предварительном голосовании. Эту инициативу поддерживают в регионах и отмечают, что участие общественников повысит доверие к предварительному голосованию партии.

«Волонтеры в Татарстане активные, но политический опыт, а не просто умение помогать тем, кто попал в трудную жизненную ситуацию, новой нагрузкой ляжет на их плечи. Мы будем помогать им, разъяснять политические тонкости и важность предстоящих думских выборов. Будем вместе согласованно работать», — отметил секретарь Татарстанского регионального отделения «Единой России» Фарид Мухаметшин.

Следующее заседание оргкомитета — уже в полном составе — намечено на 15 марта. На нем будут утверждены составы региональных оргкомитетов и дан старт выдвижению участников процедуры.

Напомним, предварительное голосование «Единой России» пройдет по максимально открытой и конкурентной модели – преимущественно онлайн с 24 по 30 мая. Голосовать смогут все зарегистрированные на территории РФ избиратели путем верификации через сайт «Госуслуг».

Как отметила доцент кафедры социологии и политологии ВГУ, кандидат политических наук Виктория Черникова, предварительное голосование важно, потому как при его проведении формируется общественное мнение и дальнейшая позиция по проведению самих выборов.

«Мы имеем возможность понять те запросы, с которыми выступают люди. Это своего рода «мост» между избирателями и кандидатами. Такой институт предварительного голосования полезен. Любая партия имеет возможность на примере предварительного голосования открыто учиться работать со своими избирателями, а потом идти на выборы на подготовленной платформе, когда уже сложилось понимание самой процедуры с учётом пробелов и недочетов. Еще один плюс предварительного голосования – это возможность гражданам найти тех кандидатов, которые будут достойны участия в выборах, а затем смогут решать проблемы и области, и страны в целом. Это своего рода фильтр, который позволяет выбирать тех, кто пользуется авторитетом у людей, тех с кем знаком избиратель и кого хотел бы видеть во власти»,- рассказала Виктория Черникова.

Фото предоставлено пресс-службой ВРО ВПП «Единая Россия»