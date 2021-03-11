Сегодня стало известно, что Министерство здравоохранение Турции отменяет бумажные анкеты по COVID-19 на всех рейсах, прилетающих в страну. Исключение составляют только транзитные рейсы. Теперь, начиная с 15 марта, все кто отправляется в Турцию должны будут перед вылетом заполнить электронную анкету. Перед этим ее нужно будет скачать и распечатать, а затем в заполненном виде, предъявить в аэропорту сотруднику авиакомпании.

Представители авиакомпании Royal Flight отметили, что если туристы укажут в анкете ложную информацию, их ждут административные санкции. Вплоть до временного запрета на въезд в Турцию. Это не касается лишь граждан страны и въезжающих с ВНЖ.

Марина Хоружая