Курьезный случай, произошедший на производственном совещании в Крыму, попал в сеть. Во время планерки, посвященной реализации инфраструктурных проектов, министр культуры республики Крым Арина Новосельская выругалась матом прямо в микрофон. Глава Крыма Сергей Аксенов, который как раз выступал в это время и рассказывал о контракте, заключенном осенью, был прерван на полуслове.

-… твою мать, поставили как обезьяне! — прокричала в микрофон Новосельская.

Аксенов опешил от происходящего и на пару мгновений у него даже пропал дар речи.

-Арина Вадимовна, успокойтесь, вы чего там? Что, вообще что ли?, — возмутился глава Крыма, и тут же обратился к присутствующим, — Коллеги, это что вообще такое? Проведите там служебное расследование.

Осознав, что произошло, министр культуры залепетала: «Извините, извините, пожалуйста! Коллеги, простите. ради Бога! У меня машина отключилась, Сергей Валерьевич…»

Как сообщает «Московский комсомолец», это уже не первый курьезный случай. К примеру, в конце прошлого года начальник трудинспекции Крыма Игорь Зворский тоже выругался матом при главе республики прямо на совещании, забыв про то, что у него включен микрофон громкой связи.

Марина Хоружая