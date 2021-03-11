Глава аграрного вуза Воронежа задержан по подозрению в присвоении премий своих сотрудников. Ему предъявлено обвинение по части 3 статьи 30, а также части 3 статьи 160 УК РФ («Покушение на присвоение денежных средств в крупном размере, совершенное с использованием служебного положения»). Мера пресечения относительно него еще не определена.

По данным следствия, 40-летний Алексей Попов (в прошлом — замруководителя регионального департамента аграрной политики), временно исполняющий обязанности ректора Воронежского аграрного университета с августа прошлого года, в марте сообщил своим подчиненным о том, что они должны поделиться с ним деньгами, которые были им начислены в качестве премии. Якобы начисление было в завышенном размере именно для того, чтобы они могли поделиться с начальством.

Судя по всему, не всем подчиненным понравился такой поворот событий и кто-то из них «слил» информацию в органы. Алексей Попов получил «полагающиеся» ему 880 тысяч, после чего был задержан оперативниками УФСБ и Следственного комитета.

Схема, к слову, не нова. По такой же действовал и экс-ректор опорного вуза Сергей Колодяжный. Причем, по версии следствия, он практиковал подобные вещи на протяжении нескольких лет.

Марина Хоружая