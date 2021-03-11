13 марта в концертном зале Event-Hall Сити-парка «Град» выступит казачий ансамбль песни и пляски «Станица Православная», который уже не первый год приезжает в гастролями в наш город и давно полюбился воронежцам за профессионализм и душевную манеру исполнения.

Этот яркий молодой коллектив уже успел зарекомендовать себя на всероссийском и международном уровне — участники ансамбля не раз становились лауреатами различных конкурсов. А то, что звучание старинных, прадедовских мотивов ансамбль искусно сочетает с современной эстрадной обработкой, позволило приблизить народную песню к широкой аудитории.

Все, кто входит в состав «Станицы Православной» — истинные казаки, которые существуют, как единая семья и вместе создают удивительную самобытную атмосферу с казачьим задором! Благодаря тому, что участники ансамбля поют душой и сами проникаются всем тем, что исполняют, зрители просто не могут остаться равнодушными. Артисты невольно заставляют прочувствовать всю глубину каждой песни, и зрители, проникаясь необыкновенным куражом и мощной энергетикой артистов, почти каждую композицию провожают криками «Любо»!

Начало в 19.00

Стоимость билетов от 700 до 1500 рублей

Приобрести билеты можно ЗДЕСЬ: и ЗДЕСЬ:

Марина Хоружая