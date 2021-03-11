Вслед за Норвегией Италия тоже решила приостановить вакцинацию от коронавируса препаратом британско-шведской компании AstraZeneca. К такому решению страны пришли после того, как была получена информация о том, что у тех, кто сделал прививку начинается образование тромбов. Такие результаты показала вакцинация граждан в Дании, где после введения вакцины AstraZeneca, у человека образовался тромб и это закончилось для него смертельным исходом. Именно после этого в Дании отказались от применения данной вакцины.

Как сообщает Газета. Ru, такие данные были озвучены Норвежским институтом здравоохранения, а также Итальянским агентством по лекарствам (Aifa). Европейским агентством лекарственных средств в данный момент проводится исследование британско-шведского препарата, и пока точно не доказано, действительно ли вакцинация им приводит к образованию тромбов.

Марина Хоружая