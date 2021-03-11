Сергей Кривонос, генерал Вооруженных сил Украины, в ходе круглого стола «Крым и Донбасс: пути возвращения» заявил, что уехавшие из Донбасса и Крыма люди возвращаются обратно.

Как пишет РИА Новости, генерал также заявил, что потерпела крах борьба Киева за сердца и разум собственного народа.

В качестве причин Кривонос указал отсутствие рабочих мест, а также отсутствие жилья для офицеров ВМС Украины, которые уволились и вернулись обратно в Крым.

— Их тут никто не ждал, никто не поддерживал, — отметил украинский военный.

Также на полуостров массово переселяются крымские татары, которые ранее проживали на Украине. Об этом ранее заявил депутат Госдумы РФ Руслан Бальбек.