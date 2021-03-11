Организаторы всемирно-известного конкурса «Евровидение» отказались допускать на конкурс песню «Я научу тебя» белорусской группы «Галасы ЗМеста», отметив, что анализ данного произведения показал, что песня «ставит под сомнение неполитический характер конкурса».

Как сообщает ТАСС, данная информация была опубликована сегодня на сайте Европейского вещательного союза. Также о данном решении оповестили Белтелерадиокомпанию и предложили прислать либо измененную версию данной композиции , либо вообще другую песню, которая соответствовала бы правилам «Евровидения». Только таким образом Белоруссия сможет избежать дисквалификации в этом году.

По слова официального представителя ЕВС Дэвида Гудмана, организаторы конкурса не впервые просят внести поправки в тексты песен. Такие случаи бывали и ранее, так что просьба обращенная к Белоруссии- не уникальна.

Напомним, что в этом году в в Роттердаме пройдет 65-й по счету конкурс «Евровидение». Изначально он должен был состояться в прошлом году с 12 по 16 мая, но из-за пандемии был перенесен. Финал конкурса пройдет 22 мая в концертном зале Ahoy под слоганом «Откройся». При этом о мерах безопасности организаторы конкурса забывать не советуют. Помимо соблюдения социальной дистанции, участникам нужно будет сдавать тесты на отсутствие коронавируса. Исполнителям кроме всего вышеозначенного рекомендуют пройти карантин за 5 дней до вылета в Нидерланды.

Марина Хоружая