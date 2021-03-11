Новые санкции против россиян согласовали послы стран ЕС. Они направлены против физических лиц, которые по мнению объединения, ответственны за нарушение прав человека. В обновленный «черный список» вошли не только россияне, но и граждане других стран (в том числе и Китая).

Как сообщает Лента.Ru, о том, что власти США и Великобритании готовят новые санкции в отношении россиян, стало известно еще в начале марта. Bloomberg сообщил, что в санкционный список будут внесены российские бизнесмены, ранее в нем не фигурировавшие. Кремль отметил, что готов к таким действиям Запада.

Марина Хоружая