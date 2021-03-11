Стало известно, что бизнесмен Андрей Коркунов, который руководил банком «Анкор», признан банкротом. Такое решение вынес арбитражный суд Москвы. В данный момент открыта процедура по реализации его имущества.

Как сообщает Лента.Ru, в начале марта 2020 года в Арбитражный суд Татарстана поступил иск с требованием привлечь Андрея Коркунова к субсидиарной ответственности после банкротства банка «Анкор», который лишился лицензии в 2017 году. Вместе с другими акционерами бизнесмен остался должен кредиторам банка порядка 6 миллиардов рублей, так как банкротство стало результатом его деятельности.

Первую процедуру банкротства (реструктуризацию долгов) суд ввел в отношении Коркунова еще в сентябре.

В России Андрей Коркунов более известен как «шоколадный король». В конце 90-х основал фабрику «А. Коркунов», правда, в 2007 году он продал свой кондитерский бизнес производителю жевательных резинок Wrigley.

Марина Хоружая