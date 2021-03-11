493 многоквартирных дома капитально отремонтируют в Воронежской области в 2021 году.

Из них в Воронеже находятся 195 домов, остальные в районах региона.

Как сообщили в пресс-службе Фонде капремонта, по плану предусмотрено выполнение более двух тысяч различных работ: капремонт фасадов, крыш, холодного и горячего водоснабжения, систем отопления, канализации, подвалов и фундаментов.

– Общая стоимость запланированных работ составит 4,2 млрд рублей. Это позволит улучшить жилищные условия 70 тысяч жителей нашего региона. Кроме того, в рамках капитального ремонта в многоэтажках будут заменены 125 единиц лифтового оборудования, в том числе 100 лифтов – при поддержке Фонда содействия реформированию ЖКХ, – прокомментировал планы глава региона Александр Гусев.

Воронежская область стала первым из субъектов РФ, заключивших с Фондом ЖКХ соглашение о господдержке замены лифтового оборудования с истекшим сроком эксплуатации. Регион запланировал потратить на это 218,16 млн рублей, а госкорпорация, в свою очередь, добавит 73,87 млн. Замена старых лифтов в Воронеже и Нововоронеже позволит улучшить условия проживания почти 9,2 тыс. человек.

– Проблема замены лифтового оборудования имеет высокую актуальность для Воронежской области. Мы понимаем, что часть лифтов эксплуатируется достаточно давно, поэтому регион готов реализовывать мероприятия по их замене при поддержке Фонда ЖКХ. Также мы будем менять лифты за счет средств регионального бюджета, – отметил губернатор Александр Гусев на встрече с руководством Фонда содействия реформированию ЖКХ в феврале.

Также на февральской встрече стороны подписали дополнительное соглашение, благодаря которому в Воронежской области досрочно пройдет расселение аварийного жилфонда, признанного таковым в срок до 1 января 2017 года.

В 2020 году в регионе стартовала реализация плана капремонта на 2020−2022 годы. По итогам «пандемийного» года удалось капитально отремонтировать почти три сотни МКД.

– В 2020 году в Воронежской области были выполнены 774 вида работ по капитальному ремонту в 291 многоквартирном доме, а также проведена замена 11 лифтов. Причем в этот раз особенностью ремонта стала необходимость соблюдения противоэпидемических мер. Тем не менее проведенная модернизация многоэтажек позволила повысить комфорт и безопасность 33,5 тыс. жителей Воронежской области. Общая стоимость выполненных работ составила почти 800 млн рублей, – озвучил цифры губернатор.

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