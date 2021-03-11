В Киеве отвергли возможность вхождения Донбасса и ЛНР в состав в России. Об этом заявил вице-премьер, министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников в ответ на заявление глав самопровозглашенных республик о том, что они видят будущее Донбасса в воссоединении с восточным соседом.

Правда, в Кремль в ответ на слова Дениса Пушилина и Леонида Пасечника ответил, что пока такой вопрос в России не стоит на повестке дня.

Резников отметил, что не верит в то, что Россия осмелится присоединить оккупированные территории, поскольку как минимум -в этом нет никакой выгоды.

-В России и без того экономическая ситуация очень сложная, так зачем ей взваливать себе на плечи еще несколько миллионов нетрудоспособных людей, не генерирующих налоги? Россияне не воспринимают население Донбасса как своих граждан, и не уважают их. Да, многие в Луганской и Донецкой областях говорят на русском, но по этническому составу они украинцы, которые нужны России разве что в качестве рабочей силы, — отметил вице-премьер Украины в интервью изданию Obozrevatel.

Он также заявил, чо для России Донбасс является «разменной картой» в геополитике, которая обходится Москве «в миллиарды долларов в год».

Напомним, что конфликт в Донбассе длится уже 7 лет. Жертвами этого конфликта стали порядка 13 000 человек.

Марина Хоружая