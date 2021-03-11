Глава украинского Министерства иностранных дел рассказал о том, как Украина планирует возвращать Крым. По словам Дмитрия Кулебы украинская политика в данном вопросе, основывается на «трех китах», которыми являются принятая стратегия, консолидация партнеров по «Крымской платформе» и синергия. По слова главы МИДа Украины, этот исторический документ должен был быть принят еще в 2014 году.Марина Хоружая

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