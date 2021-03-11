Президент России Владимир Путин подписал указ о новых правилах, по которым будут распределяться выплаты на детей от 3 до 7 лет, ознакомиться с ним можно на сайте правовой информации. Теперь они будут зависеть от среднедушевого дохода семьи и будет составлять 50%, 75% или 100% от прожиточного минимума ребенка в конкретном регионе.

Как сообщает Газета.Ru , согласно документу, сумма будет повышена до 75%, если после получения выплаты в 50% доход семьи не превысит величину прожиточного минимума на душу населения. Если среднедушевой доход семьи не стал выше прожиточного минимума и после этого повышения , выплата может составить 100%. Пересчет размера выплат будет произвоиться ежегодно.

Напомним, что с 1 марта в нашей стране изменились правила получения детских пособий и теперь их выдача будет снова производиться по заявлению. Для получения денег нужно подать заявление после 1 апреля 2021 года.

Марина Хоружая