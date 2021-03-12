До +6 градусов поднимется температура воздуха в Воронежской области в предстоящие выходные.

Затянувшиеся мартовские морозы отступят уже сегодня, 12 марта. Но положительные значения на термометре воронежцы будут наблюдать только в воскресенье, 14 марта.

По прогнозам синоптиков, в субботу, 13 марта, в Воронеже ожидается пасмурная погода, небольшой снег. Ночью температура воздуха до – 7 градусов. Днем около нуля. Ветер юго-восточный до 7 м/с. Возможны порывы до 16 м/с.

В воскресенье, 14 марта, синоптики обещают пасмурную погоду, без осадков. Ночью температура воздуха составит – 1 градус. Днем воздух прогреется до 6 градусов тепла. Ветер южный 5 м/с.

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