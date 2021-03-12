30 тысяч рублей за ложный донос заплатит житель Воронежской области
30 тысяч рублей заплатит житель Борисоглебска за ложное заявление о преступлении.
Как стало известно из сообщения Борисоглебского горсуда, 46-летний мужчина, будучи сильно пьяным, пришел в полицию и сообщил, что угнали его машину «Рено Логан».
Стражи порядка приступили к поиску и через некоторое время обнаружили, что машину никто не похищал. Автомобиль, как оказалось, все время находился при владельце.
Суд за ложный донос приговорил мужчину к 30-тысячному штрафу.
Фото pixbay.com
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