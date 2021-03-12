О фейке, касающегося смерти женщины от прививки от коронавируса, сообщил воронежский облздрав 11 марта.

Ложная информация распространяется в мессенджерах. Как сообщает пресс-служба регионального департамента здравоохранения, в Воронежской области не было зарегистрированы случаи смерти после вакцинации от каких-либо болезней.

В облправтельстве отметили, что в регионе зафиксировали 6 случаев ухудшения самочувствия после прививок. После изучения медики пришли к выводам, что с вакцинацией от коронавируса не связан не один такой случай.

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