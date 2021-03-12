Западные правительства и спецслужбы пытаются использовать старый приём для реализации попыток вмешательства во внутренние дела нашей страны. Приём этот состоит в финансировании и продвижении работы медиаресурсов, которые действуют в строго заданном направлении. И направление это – дискредитация России любыми средствами, любой ценой, даже если эта цена – публикация откровенных фейков на деньги зарубежных налогоплательщиков, которые, кстати, не всегда знают о том, что на что тратятся их налоговые выплаты.

В своё время США организовали вещание «Голоса Америки» и «Радио Свободы» на СССР и страны так называемого соцлагеря. Ежедневно эти средства массовой информации, не гнушавшиеся и использования откровенной «дезы», выходили с эфирами, в которых рассказывалось о том, «как всё ужасно в СССР», как советские граждане «страдают от ярма социализма». О том, что советские граждане, в отличие от граждан американских, имели право на бесплатное медицинское обслуживание, на бесплатное получение образования всех уровней, включая высшее, становились обладателями собственного жилья на средства государства, американские пропагандисты, конечно же, молчали. Им нужна была совсем другая картинка о жизни в СССР. И, нужно признать, многолетняя пропаганда тогда сработала. Многие советские граждане стали всерьёз воспринимать данные от «Радио Свобода» и «Голоса Америки» как истину в последней инстанции, хотя часто эти данные противоречили самой объективной реальности.

Сегодня на Западе, памятуя о том, что в начале 1990-х их план по развалу огромной страны под названием Советский Союз сработал, решительным образом продолжают попытки применить ту же тактику. В этом плане финансируются всевозможные блогерские группы и медиаобъединения, который позиционируют себя то борцами против коррупции, то площадками по «раскрытию ужасов кремлёвского режима» и т.п.

Среди множества площадок, поддерживаемых зарубежными силами антироссийского толка, и ресурс, носящий название «7х7 – горизонтальная Россия».

Площадка эта обозначает себя как «группу разоблачителей». Авторы этого ресурса заявляют, что они (и только они) дают «правдивую информацию о жизни в регионах». Причём, как показывают публикации, которыми сайт отличается последнее время, «правдивая информация» странным образом укладывается либо в освещение протестов, которые называют протестами «сторонников Навального», либо в 100-процентные фейки и передёргивания.

Например, материал о 300 с лишним задержанных на незаконных акциях протеста в Воронеже на ресурсе имеется, а вот о том, что акции были именно незаконными, как и о том, что отдельные активисты совершали откровенно преступные действия в отношении стражей правопорядка, на сайте – молчок. Молчат и о том, что практически все задержанные после оформления протоколов об административном правонарушении были отпущены из отделений полиции. Нет об этом ни слова по той простой причине, что не за это учредили ресурса получают финансирование.

И директор издания Павел Андреев, и соучредитель Леонид Зильберг используют «полевых корреспондентов» фактически как расходный материал – нужна «горячая» новость, пусть даже она будет с фейковым налётом. В итоге коллектив превращается в конгломерат по шельмованию реальной обстановки в регионах, причём работающий в отличие от руководства за копейки.

Площадка «7х7 – горизонтальная Россия» во многом напоминает по формату подачи информации (а часто и дезинформации) небезызвестный Телеграм-канал Nexta. То же зарубежное финансирование, то же исполнение прихотей западных заказчиков по дискредитации страны. «Нехта» упражняется против Белоруссии, «7х7» — против России. И обе этих площадки пытаются одурачить рядовых граждан заявлениям о том, что они стоят на страже «свободы и демократии». Как на самом деле работает эта система, понятно по деятельности упомянутого «Голоса Америки» в 1980 годы. Наша страна уже имеет опыт и, хочется надеяться, успела за 30 с лишним лет выучить уроки прошлого.

Источник

Фото voron-news.ru