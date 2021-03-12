Видео горящих припаркованных автомобилей опубликовали в соцсети в группе «Твой и мой Воронеж».

Пожар случился во дворе дома на улице 25 Января в ночь на 12 марта.

Очевидцы утверждают, что одну оплавленную огнем машину успели увезти, пострадал еще одна стоящая рядом. Пожарные же сообщили, что пострадали два автомобиля: «Мазда 6» и «Лада Приора». Пострадавших не было.

Огонь спасатели потушили за 15 минут после вызова.

Причины пожара выясняются. Авторы видео предполагают поджог.