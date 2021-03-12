32-летняя женщина пострадала в ДТП, которое произошло в Воронеже 11 марта.

Происшествие случилось на пешеходном переходе. На видео, которое появилось в сети видно, как женщина тс сумкой начинает переходить дорогу. Один автомобиль останавливается, чтобы ее пропустить, а слева, не снижая скорости, едет «Лада Ларгус». В итоге машина сбивает женщину. Очевидцы и сам водитель подбегают к лежащей на асфальте пострадавшей, чтобы оказать помощь.

Женщину на скорой увозят в БСМП-1. По словам медиков она получила сочетанную травму.

Полиция проводит проверку по факту ДТП.

Видео группы «Аварии, ДТП Воронежа»