Совещание по строительству хирургического корпуса Воронежского областного клинического онкологического диспансера провел 11 марта губернатор Александр Гусев.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, в марте 2020 года началось возведение объекта в рамках проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями».

В комплекс, который строит АО «СЗ «ДСК», входят 10-этажный хирургический корпус на 14 операционных залов, котельная 8 МВт, четырехуровневая подземная автостоянка, сети инженерно-технического обеспечения, дизельная электростанция и иные сооружения.

На данный момент на площадке полностью завершены подготовительные работы, подведены временные электрические сети и временное водоснабжение, закончено устройство монолитной железобетонной фундаментной плиты, стен и перегородок минусовых (технических) этажей и парковки, почти завершены земляные работы.

Генеральный директор АО «СЗ «ДСК» Андрей Соболев добавил, что строители начинают возведение котельной, к середине мая планируется начать строительство хирургического корпуса выше нулевой отметки (надземные работы), а к середине осени – закончить все основные строительно-монтажные и кровельные работы. Намеченный ранее график подрядчик соблюдает и, по словам Андрея Соболева, объект будет сдан в срок.

Губернатору на рассмотрение были представлены предложения по корректировке проектно-сметной документации в части вентиляции и холодоснабжения, а также устройства фасада и замены дверей. Возможно, это изменение не последнее: как было отмечено на совещании, при строительстве крупных медицинских объектов показатели, связанные с профильным оснащением, приходится корректировать достаточно часто, например, из-за изменений в методиках лечения.

Глава региона согласовал предложенную корректировку ПСД. «Хирургический корпус очень востребован региональной системой здравоохранения, его ждут пациенты, – отметил Александр Гусев. – Помощь онкобольным – одно из самых актуальных направлений сегодня. Нам нужно поддерживать высокие темпы строительства и, вместе с тем, создать современный объект, отвечающий всем требованиям, – сказал глава региона.

Фото пресс-службы ДСК