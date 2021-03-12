Предложения будут учтены при подготовке к рассмотрению законопроекта во втором чтении.

Обсуждение пройдет во всех субъектах РФ на площадках «Единой России». В нем примут участие депутаты от партии всех уровней, представители профсоюзов и эксперты, сообщил первый заместитель руководителя фракции партии Андрей Исаев.

«Мы ожидаем, что из регионов поступят предложения о дополнительных мерах поддержки отдельных категорий населения. Речь идет, прежде всего, о защите интересов молодых специалистов, инвалидов, лиц предпенсионного возраста. Кроме того, в пакете поправок могут появиться нормы о материальном стимулировании работодателей, которые принимают на работу социально уязвимые категории граждан. Такое поручение, напомню, Правительству дал Президент Владимир Путин», — сообщил Андрей Исаев.

Напомним, 18 февраля «Единая Россия» внесла в Госдуму поправки в закон о занятости. Подготовить изменения ранее поручил Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев.

Документ предусматривает передачу полномочий региональных центров занятости на федеральный уровень. Это позволит создать единую для всей страны систему и перейти от внешней трудовой миграции к внутренней — то есть, работу будут получать в первую очередь жители России, а не приезжие. Также, в случае принятия закона, большинство вопросов в сфере занятости можно будет решать дистанционно.

На встрече с Президентом Владимиром Путиным руководитель фракции «Единой России» в Госдуме Сергей Неверов назвал поправки в закон о занятости приоритетом в работе фракции. Глава государства поручил партии проработать вопрос определения стандартов центров занятости на федеральном уровне вместе с Правительством.

Как отметила депутат Государственной Думы от Воронежской области, региональный координатор партпроектов «Крепкая семья» и «Здоровое будущее» Татьяна Сапрыкина в регионе планируется провести ряд мероприятий по обсуждению поправок в закон о занятости. К работе будут подключены депутаты, общественники и партийцы.

«В данном случае речь идет о законе, который так или иначе касается большинства граждан, и поэтому все предложения должны быть выверены и согласованы со всеми заинтересованными сторонами. В области уже действуют региональные программы, касающиеся трудоустройства молодых специалистов и людей предпенсионного возраста. Возможно, те практики, которые уже показали хороший результат, станут основой для предложений в федеральный закон», — подчеркнула парламентарий.