За покушение на премии сотрудников главу воронежского аграрного университета определили под домашний арест
Под домашний арест определили Алексея Попова, врио ректора Воронежского агроуниверситета.
Как сообщает «Горком36», такое решение принял Ленинский районный суд Воронежа 12 марта.
Попову эта мера пресечения назначена на 30 суток, т.е. до 10 апреля.
Алексей Попов получил наличными 880 тыс. рублей и был задержан оперативниками УФСБ и СКР с поличным.
Вину свою он признал, следствию оказывает всяческое содействие. Очевидно, этими обстоятельствами и вызван выбор следователем мягкой меры пресечения.
Правда, как нам рассказала пресс-служба суда, защита Алексея Попова возражала против этого и просила избрать врио ректора другую меру пресечения – запрет определенных действия. Но суд взял сторону следователя.
Фото группы ВГАУ «ВКонтакте»
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