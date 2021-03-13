Под домашний арест определили Алексея Попова, врио ректора Воронежского агроуниверситета.

Как сообщает «Горком36», такое решение принял Ленинский районный суд Воронежа 12 марта.

Попову эта мера пресечения назначена на 30 суток, т.е. до 10 апреля.

Таким образом суд удовлетворил ходатайство следователя. Напомним, задержанному 11 марта 40-летнему Алексею Попову вменяется в вину ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 160 УК РФ — покушение на присвоение денежных средств в крупном размере, совершенное с использованием служебного положения. По версии следствия, в марте глава вуза потребовал, чтобы подчиненные передали ему часть денег, полученных ими в виде премии. Причем премию эту им заранее начислили в завышенном размере – как раз для того, чтобы и начальнику что-то досталось, и им не так обидно было.

Алексей Попов получил наличными 880 тыс. рублей и был задержан оперативниками УФСБ и СКР с поличным.

Вину свою он признал, следствию оказывает всяческое содействие. Очевидно, этими обстоятельствами и вызван выбор следователем мягкой меры пресечения.

Правда, как нам рассказала пресс-служба суда, защита Алексея Попова возражала против этого и просила избрать врио ректора другую меру пресечения – запрет определенных действия. Но суд взял сторону следователя.

Фото группы ВГАУ «ВКонтакте»