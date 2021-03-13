Стая дворняг загрызла собаку в Воронеже (ВИДЕО)
Жуткое происшествие случилось 10 марта в Воронеже возле одного из домов на улице Танеева.
Стая бродячих дворняг накинулась на собаку из своей же стаи и загрызли ее.
Видео данного инцидента опубликовали в группе «Мой и твой Воронеж».
Некоторые пользователи в комментариях утверждают, что погибшая собака была домашней. Другие граждане опасаются, что бродячие животные могут напасть на детей.
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