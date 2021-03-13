Жуткое происшествие случилось 10 марта в Воронеже возле одного из домов на улице Танеева.

Стая бродячих дворняг накинулась на собаку из своей же стаи и загрызли ее.

Видео данного инцидента опубликовали в группе «Мой и твой Воронеж».

Некоторые пользователи в комментариях утверждают, что погибшая собака была домашней. Другие граждане опасаются, что бродячие животные могут напасть на детей.