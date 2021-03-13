О желании стать чиновником сообщил социаологам каждый второй опрошенный житель Воронежа.

25 % заявили специалистам портала SuperJob, что не хотели бы работать на госслужбе. Остальная четверть опрошенных затруднилась с ответом.

Любопытно, что в целом по России сторонников поработать на государство меньше, чем в Воронеже – всего 37 %, а 44% — не хотят быть чиновниками.

В южных городах России тяга к госслужбе выше, чем в северных. В Краснодаре хотят быть чиновниками 63 % опрошенных, в Ростове-на-Дону — 57%. А в Казани и Уфе 26 и 32 % соответственно.

Фото pixbay.com