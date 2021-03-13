ДТП со смертельным исходом произошло 12 марта под Воронежем в Хохольском районе.

Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД, происшествие случилось в полседьмого вечера поселка Хохольский на улице Крылова.

Мужчина 40 лет, управляя машиной «Фольксваген Пассат» не смог справится с управлением и съехал в кювет, где врезался в дерево. Водителя доставили в больницу, где он позже скончался.

Полиция проводит проверку по факту ДТП.

Фото pixbay.com