Водитель врезавшейся в дерево иномарки погиб под Воронежем
ДТП со смертельным исходом произошло 12 марта под Воронежем в Хохольском районе.
Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД, происшествие случилось в полседьмого вечера поселка Хохольский на улице Крылова.
Мужчина 40 лет, управляя машиной «Фольксваген Пассат» не смог справится с управлением и съехал в кювет, где врезался в дерево. Водителя доставили в больницу, где он позже скончался.
Полиция проводит проверку по факту ДТП.
Фото pixbay.com
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