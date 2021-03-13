Поисками пропавшей 62-летней женщины занимаются добровольцы отряда «Лиза Алерт».

Антонина Мальмина исчезла 13 марта в село Новая Чигла. Женщина по какой-то причине пришла туда пешком из Таловой.

Мальмина около 9 часов вечера позвонила спасателям по телефону 112 и сказала, что заблудилась. После чего ее телефон замолчал.

По данным синоптиков, температура ночью в некоторых местах достигала 22 градусов мороза. Поэтому добровольцы организовали поиски пропавшей женщины.

Всем, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении Антонины Мальминой, просьба позвонить по телефонам 112 или 8-800-700-54-52.