На отсутствие светофора на опасном перекрестке в Воронеже пожаловался предприниматель Евгений Дроздов.

Он выложил в социальной сети снимок аварии, которая произошла 12 марта на пересечении ул. Энгельса и ул. Куцыгина и написал, что рядом находится 38-я школа им. Болховитинова.

По мнению Дроздова, на данном месте нужен светофор, так как перекрёсток многие считают опасным.

В мэрии Воронежа разъяснили, что для установки светофора инициативным гражданам обращаться в управление дорожного хозяйства. Это можно сделать, не выходя из дома через электронную приёмную.

Профильные специалисты совместно с сотрудниками Госавтоинспекции рассмотрят данный вопрос.

Фото Евгения Дроздова