Чиновники воронежского департамента социальной защиты в субботу, 13 марта, обратились к жителям области с просьбой не поддаваться на провокации создателей фейков, о, якобы, подмене списков детей сирот на получение квартир.

По словам сотрудников департамента, с действительностью, опубликованные в соцсетях документы, не имеют ничего общего.

— Они подложные и дезинформирующие, а также провоцирующие дестабилизацию обстановки на территории региона, — подчеркнули в ведомстве.

В департаменте отметили, что ежеквартально утверждённые списки направляются в прокуратуру, которая держит на контроле предоставление жилья детям-сиротам.

Правоохранительные органы проведут проверки по обращению департамента соцзащиты Воронежской области в отношении авторов постов, о публиковавших подложные документы в соцсетях.