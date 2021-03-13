В Воронеже из-за фейков о подмене списков детей сирот региональный департамент соцзащиты обратился в правоохранительные органы
Чиновники воронежского департамента социальной защиты в субботу, 13 марта, обратились к жителям области с просьбой не поддаваться на провокации создателей фейков, о, якобы, подмене списков детей сирот на получение квартир.
По словам сотрудников департамента, с действительностью, опубликованные в соцсетях документы, не имеют ничего общего.
— Они подложные и дезинформирующие, а также провоцирующие дестабилизацию обстановки на территории региона, — подчеркнули в ведомстве.
В департаменте отметили, что ежеквартально утверждённые списки направляются в прокуратуру, которая держит на контроле предоставление жилья детям-сиротам.
Правоохранительные органы проведут проверки по обращению департамента соцзащиты Воронежской области в отношении авторов постов, о публиковавших подложные документы в соцсетях.
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