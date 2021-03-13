из воронежской воинской части исчез 19-летний контрактник
19 летний контрактник исчез из военной части в Богучаре в Воронежской области.
Как сообщает «Вести Воронеж» со ссылкой на lifedd.ru, речь идет о Ярославе Вязовом. По словам родственников, солдат незадолго до исчезновения жаловался на неуставные взаимоотношения, а прокуратура проводила проверку по заявлению родственников о вымогательстве в воинской части.
Информацию об исчезновении подтвердил один из родственников парня. Официальных комментариев из военной прокуратуры и Западного военного округа пока не поступало.
Фото lifedd.ru
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