19 летний контрактник исчез из военной части в Богучаре в Воронежской области.

Как сообщает «Вести Воронеж» со ссылкой на lifedd.ru, речь идет о Ярославе Вязовом. По словам родственников, солдат незадолго до исчезновения жаловался на неуставные взаимоотношения, а прокуратура проводила проверку по заявлению родственников о вымогательстве в воинской части.

Информацию об исчезновении подтвердил один из родственников парня. Официальных комментариев из военной прокуратуры и Западного военного округа пока не поступало.

Фото lifedd.ru