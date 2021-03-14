Пожар произошел в Воронеже 13 марта на улице Янониса в районе дома 17.

Там горели бывшие военные склады, которые сейчас остались заброшенными.

По информации пресс-службы ГУ МЧС по Воронежской области, возгорание было зафиксировано в 19.19. Горело неэксплуатируемое здание площадью 40х15 метров. В один из моментов от огня рухнула кровля.

4 отделения пожарной охраны потушили пожар в 20.50.

Причины возгорания устанавливают эксперты.

Очевидцы выложили в социальных сетях фото и видео пожара.

Видео Елены Решетниковой