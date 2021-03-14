Бывшие военный склады горели в Воронеже на улице Янониса (ВИДЕО)
Пожар произошел в Воронеже 13 марта на улице Янониса в районе дома 17.
Там горели бывшие военные склады, которые сейчас остались заброшенными.
По информации пресс-службы ГУ МЧС по Воронежской области, возгорание было зафиксировано в 19.19. Горело неэксплуатируемое здание площадью 40х15 метров. В один из моментов от огня рухнула кровля.
4 отделения пожарной охраны потушили пожар в 20.50.
Причины возгорания устанавливают эксперты.
Очевидцы выложили в социальных сетях фото и видео пожара.
Видео Елены Решетниковой
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