В воронежском суде рассматривается дело в отношении полицейского, который сбил на пешеходном переходе пожилую женщину.

ДТП случилось 9 ноября прошлого года у торгового центра «Максимир» на Ленинском проспекте.

Страж порядка ехал на служебном УАЗике с включенными сиреной и проблесковым маячком — он торопился на вызов о минировании банка.

Перекресток полицейский проезжал на красный свет, в тот момент пенсионерка переходила дорогу, и УАЗ ее сбил.

69-летняя женщина скончалась на месте происшествия от травмы груди.

Во время следствия обвиняемый признал вину. Из МВД его уволили. Теперь решение по уголовном уделу вынесет Железнодорожный районный суд Воронежа.

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