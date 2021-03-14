На обочине дороги в Новохоперском районе 12 марта около 2 часов ночи автомобилисты наблюдали раздетую девушку, которая сидела, обхватив руками колени.

Инцидент произошёл на дороге между посёлком Елань-Коленовский и селом Елань-Колено. В этот момент термометр на улице показывал 13 градусов мороза. Житель Новохоперска Владимир Бобров остановился, посадил девушку в салон и довез до районной больницы.

Позже водитель выложил фото сидевшей на обочине девушки в социальных сетях.

Пока не понятно, что же произошло с едва не замершей женщиной.

Фото Владимира Боброва