Двухэтажный дом, в котором когда-то в Борисоглебске жил писатель Максим Горький, признан объектом культурного наследия и будет восстановлен.

Как сообщает пресс-служба воронежского управления по охране ОКН, реставрацию здания оплатит некое частное лицо.

Как оказалось, Максим Горький жил в борисоглебском доме в 1888-1889 годах, работая кладовщиком на товарной станции. За посещение революционного кружка за будущим большим писателем был остановлен негласный надзор полиции.

Сообщается, что в историческом здании сделают гидроизоляцию фундамента, отреставрируют фасад, сделают ремонт окон, крыши и дверей. В одной из пристроек сделают мансарду. Работы будет производить имеющая лицензию министерства культуры фирма «Стройгрупп».

Фото управления по охране ОКН Воронежской области