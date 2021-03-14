8 градусов тепла покажет термометр в начале рабочей недели в Воронежской области
До + 8 градусов потеплеет в начале рабочей неделе в Воронежской области.
В понедельник, 15 марта, в регионе ночью будет 0 -5 градусов. Синоптики обещают облачную погоду без осадков. Днем столбик термометра покажет 8 градусов тепла.
В областном центре в это день ожидается облачная погода, возможны прояснения. Существенных осадков метеорологи не обещают. Ночью температура воздуха будет от – до 2 градусов мороза. Днем до 6 градусов выше нуля.
Синоптик прогнозируют, что настоящая весна придет в Воронежскую область в середине марта.
Фото «Вести ПК»
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