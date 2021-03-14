До + 8 градусов потеплеет в начале рабочей неделе в Воронежской области.

В понедельник, 15 марта, в регионе ночью будет 0 -5 градусов. Синоптики обещают облачную погоду без осадков. Днем столбик термометра покажет 8 градусов тепла.

В областном центре в это день ожидается облачная погода, возможны прояснения. Существенных осадков метеорологи не обещают. Ночью температура воздуха будет от – до 2 градусов мороза. Днем до 6 градусов выше нуля.

Синоптик прогнозируют, что настоящая весна придет в Воронежскую область в середине марта.

Фото «Вести ПК»