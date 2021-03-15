Из Воронежа в Москву с 16 марта открываются новые автобусные рейсы.

По сообщению пресс-службы ГУП «Мосгортранс» новая линия свяжет железнодорожный вокзал «Воронеж-1» и столичный автовокзал Саларьево, находящийся радом с аэропортом Внуково.

Время в пути – 7 часов 15 минут. Протяженность маршрута – 510 км.

Автобусные рейсы будут отправляется в Москву из Воронеж четыре раза в сутки 10 часов, 12 часов, 21.15, 22.45.

Цена проезда до 850 рублей.

Фото ГУП «Мосгортранс»