16 марта между Воронежем и Москвой откроются новые автобусные рейсы
Из Воронежа в Москву с 16 марта открываются новые автобусные рейсы.
По сообщению пресс-службы ГУП «Мосгортранс» новая линия свяжет железнодорожный вокзал «Воронеж-1» и столичный автовокзал Саларьево, находящийся радом с аэропортом Внуково.
Время в пути – 7 часов 15 минут. Протяженность маршрута – 510 км.
Автобусные рейсы будут отправляется в Москву из Воронеж четыре раза в сутки 10 часов, 12 часов, 21.15, 22.45.
Цена проезда до 850 рублей.
Фото ГУП «Мосгортранс»
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