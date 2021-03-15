Пропавшую в сильный мороз 62-летнюю пенсионерку Антонину П. нашли живой в Воронежской области.

Как оказалось, женщина прошла пешком около 30 километров от поселка Таловая до села Новая Чигла.

По пути пенсионерка позвонила в службу 112 и пожаловалась, что заблудилась. После чего перестала выходить на связь.

Поисками пропавшей занимались добровольцы отряда «Лиза Алерт». Вместо сними искал Антонину и глава села Таловая Владимир Олехнович. Чиновник обнаружил женщину 14 марта рядом с поселком Леоновка около железной дороги.

Физически с женщиной было все в порядке, так что скорую вызывать не стали. Не исключено, что пенсионерка была дезориентирована и не знала, куда шла.