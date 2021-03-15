Более 110 тысяч жителей Воронежской области получили прививку от коронавируса.

Об этом 15 марта рассказали в региональном департаменте здравоохранения.

При этом почти 72 тысяч воронежцев вакцинировались уже двумя компонентами препарата «Спутник V».

Губернатор области, тем не менее заявил о необходимости продолжать соблюдать защитные антиковидные меры.

– Регион постепенно возвращается к доковидной жизни: это видно по ежедневному снижению числа заболевших, устойчивому превышению выписки над госпитализацией, — сказал глава региона Александр Гусев. — Но соблюдать все меры предосторожности по-прежнему необходимо.

Напомним, что сегодня, 15 марта, в Воронежской области отменен режим обязательной самоизоляции для пожилых людей, старше 65 лет. Но руководителям предприятий в регионе рекомендовано по возможности перевести пожилых сотрудников на дистанционную работу.

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